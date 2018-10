Spezia, a rischio causa maltempo il match con il Benevento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spezia-Benevento a rischio rinvio causa maltempo. La notizia arriva dal sito cittadellaspezia.it che parla di un nuovo summit fissato nelle prossime ore tra Prefettura e Comune della Spezia per fare il punto della situazione in vista della gara di domani al 'Picco'. Più che le condizioni del campo da gioco e dello stadio, è l'incolumità degli addetti ai lavori e dei tifosi a preoccupare le istituzioni in questo momento.