Spezia, Acampora allontana il mercato: “Questa maglia è la mia 2^ pelle”

Intervenuto in conferenza stampa il centrocampista Gennaro Acampora ha parlato del suo legame con lo Spezia, dove milita ormai da dieci anni, allontanando indirettamente le voci che lo vorrebbero lontano dal club ligure: “Per me il 2018 è stato un anno decisamente negativo, sono entrato in un vortice di infortuni che sembrava non volesse finire mai, ma ora anche grazie alla vicinanza dello staff sanitario mi sento bene e posso dare il contributo alla causa. Questo è il decimo anno allo Spezia, questa è la mia casa. In estate stavo rischiando di lasciarla, ma la vicinanza del Club ed un colloquio con il mister, hanno reso possibile la mia permanenza, cosa che mi ha reso decisamente felice perchè questa maglia è la mia seconda pelle. - continua Acampora – Entrare a gara in corso non è mai facile, i ritmi in Serie B sono alti, ma ogni volta che il mister mi chiama in causa cerco di dare il massimo, indipendentemente dai minuti a disposizione”.