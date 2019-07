Spezia, Acampora: "Grande mister che trasmette voglia ed entusiasmo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel quinto giorno di lavoro nel ritiro pre campionato, in casa Spezia, come riferiscono i canali ufficiali del club, è Gennaro Acampora a prendere parola per tracciare un bilancio della situazione:

"Abbiamo iniziato bene, il mister ha grande carisma e ci sta trasmettendo grande voglia ed entusiasmo, inoltre utilizziamo tanto la palla e questo sicuramente aiuta a sentir meno la fatica. Dobbiamo continuare a lavorare duramente, cercare di essere sempre aggressivi e fare sempre del nostro meglio giorno dopo giorno, perché solo così potremo raggiungere obiettivi importanti".

Andando poi più sul personale: "Per noi centrocampisti avere un tecnico come Italiano è importante, perché da calciatore ha ricoperto la nostra stessa posizione, era abituato ad essere il faro delle sue squadre e ascoltandolo potremo migliorare davvero tanto, sia individualmente che come collettivo. Nella passata stagione ho avuto qualche problema di troppo ed in previsione di questa stagione ho lavorato molto, sperando di potermi lasciare tutto alle spalle".

Chiude con una battuta sul rinnovo: "Ringrazio il club per la fiducia: questo sarà il nono anno qui e posso tranquillamente dire che Spezia è casa mia a tutti gli effetti".