Spezia, accordo Volpi-Colla per il passaggio del 51% delle quote

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gabriele Volpi, patron dello Spezia, e Gianpiero Colla, numero uno dell'Albissola, avrebbero trovato un accordo per dividersi le quote del club spezzino. Il primo cederà al secondo il 51% delle azioni diventando così socio di minoranza per i prossimi tre anni, poi l'accordo sarà ridiscusso, mantenendo però un'opzione per il riacquisto della società in caso di promozione in Serie A. Lo rivela Il Secolo XIX in edicola spiegando che il centro sportivo Federghini resterà a disposizione dello Spezia, che però dovrà pagare un affitto a Volpi. Nonostante il cambio di assetto societario dovrebbe restare al suo posto, come amministratore delegato, Luigi Micheli.