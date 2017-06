Spezia, ag. Granoche: "Pablo sta bene qui. Ma piace a Novara e Cremonese"

© foto di Image Sport

"Non mi si venga a dire che Pablo non interessa ad altre squadre, perché questo non è vero. Telefonate? Sono arrivate a me. Hanno chiesto informazioni, tra le altre, Novara e Cremonese. Non c'è nessuno problema per il prolungamento del suo contratto, ripeto non abbiamo avanzato alcuna richiesta allo Spezia, Pablo sta volentieri qui, ma non gli mancano le alternative", è questo il punto della situazione che Giorgio De Giorgis, agente di Pablo Granoche, attaccante dello Spezia, ha fatto sul futuro del suo assistito dalle colonne de Il Secolo XIX.