Spezia al bivio: puntare ai play off o lanciare dei giovani?

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Lo Spezia è davanti a un bivio in vista di questo finale di stagione: da un lato c'è la possibilità di conquistare un posto nei play off, dall'altra quella di lanciare alcuni giovani in ottica futura con un occhio al mercato. A otto giornate dalla fine la squadra di Gallo può piazzare il colpo complice un calendario sulla carta favorevole con pochi scontri diretti, sfruttando così gli investimenti importanti di gennaio per portare in Liguria Mora e Palladino. Dall'altra parte, come riporta Il Secolo XIX, ci potrebbe essere la volontà, una volta raggiunta la quota salvezza, di lanciare giovani validi come Corbo e Mulattieri, entrambi classe 2000 e già nel mirino di diverse big, per metterli in vetrina e far aumentare il loro valore.