© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continuano ad aumentare le pretendenti per David Okereke, attaccante dello Spezia esploso in questa stagione con nove reti e dieci assist in Serie B. In occasione della sfida contro l’Ascoli sugli spalti del Picco c’erano infatti ben due club a osservare il nigeriano: gli inglesi del Southampton, i tedeschi dell’Eintracht Francoforte . Lo riporta Il Secolo XIX aggiungendo che anche in tribuna era presente anche Cristiano Giaretta, ex ds dell’Ascoli attualmente uomo mercato del CSKA Sofia.