Spezia, anche il Perugia mette gli occhi su Terzi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe profilarsi un derby umbro per il difensore dello Spezia Claudio Terzi, che vorrebbe però restare in Liguria a chiudere la carriera. Dopo la Ternana infatti anche il Perugia, come riporta Cittadellaspezia.com, nelle ultime ore avrebbe messo gli occhi sull’esperto centrale in scadenza di contratto. Una decisione in merito a Terzi sarà però presa solo dopo la scelta del tecnico che guiderà lo Spezia nella prossima stagione.