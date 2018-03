Spezia, ancora lavoro a parte per Palladino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la ripresa di ieri pomeriggio, lo Spezia è tornato quest'oggi a lavorare a Follo per proseguire nella preparazione in vista dell'impegno di sabato pomeriggio contro la Ternana, in programma a partire dalle ore 15:00 sul terreno del 'Picco'.

Nella prima delle due sedute odierne, gruppo diviso in due parti che si sono alternate in esercitazioni dedicate per reparto (situazionale attacco contro difesa per il pacchetto arretrato, lavoro specifico finalizzato alle conclusioni a rete per il reparto avanzato); a chiudere circuiti di forza in palestra.

Nella seduta pomeridiana spazio ad esercitazioni tecniche a tema e partitella a ranghi misti su metà campo.

Regolarmente in gruppo, insieme agli ormai recuperati Najib Ammari' e Alberto Gilardino, anche Walter Lopez e Giuseppe Mastinu che ieri avevano svolto lavoro conservativo a scopo precauzionale; ancora lavoro dedicato per Raffaele Palladino. Aggregati i giovani Primavera Benedetti, Desjardins, Giuliani e Mulattieri.