Spezia, Angelozzi: "Anno di transizione. Con 19 squadre più rischi"

© foto di Alessio Alaimo

"Noi vogliamo costruire un patrimonio tecnico e sportivo che duri negli anni". Intervistato da Radio Biancorossa, il ds dello Spezia, Guido Angelozzi, ha parlato del progetto tecnico dei liguri: "Abbiamo cambiato 15 giocatori, sarà un anno di transizione, vogliamo costruire le basi per giocarci più avanti un posto in serie A nel giro di tre anni.

La serie B è molto forte quest'anno nonostante il caos dovuto ai ripescaggi. Ci sono 19 squadre, quindi i rischi di retrocedere sono più alti così come quelli di stare in zona play-off. Le tre retrocesse sono le più forti: Benevento, Verona e Crotone a cui aggiungo il Palermo. Brescia, Perugia, Lecce.. tutte queste possono essere la sorpresa. Anche se io spero sia lo Spezia. E' un campionato difficilissimo in ogni caso”.