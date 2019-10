Spezia, Angelozzi: "Arriveremo nei play off, ne sono sicuro"

© foto di Alessio Alaimo

Il direttore generale dello Spezia Guido Angelozzi ha parlato del momento delicato in casa ligure difendendo squadra e allenatore per l'ennesima volta: “Sono ogni giorno al campo, seguo da bordo campo gli allenamenti e vedo una squadra sudare, correre e lottare e un mister lavorare. Se avessi dubbi su di loro partirebbero da lì, ma è l’opposto. Solo la sconfitta con il Trapani è meritata, ma io vado avanti così. Nella mia carriere ricordo Allegri a Cagliari, Sarri a Empoli e Simonelli che ebbi al Catania, tutti tecnici che dopo poche giornate si voleva esonerati, ma che sono stati difesi dai presidenti. Italiano farà una grande carriera e noi andremo ai play off, lo dico oggi che siamo ultimi. La squadra è compatta e reagirà sopratutto una volta recuperati uomini determinanti come Bidaoui e Galabinov che si sono visti pochissimo. - conclude Angelozzi – Ho costruito la squadra e posso aver sbagliato, forse manca una punta e non ci aspettavamo che Galabinov avesse una ricaduta. Ho la convinzione però che questa rosa possa fare bene. Se la società deve discutere deve farlo con me, non con Italiano. Posso aver sbagliato più io di lui”.