Spezia, Angelozzi: "Avvio tosto. Mercato? Manca un 20%"

© foto di Alessio Alaimo

Il direttore generale dello Spezia Guido Angelozzi dopo la stesura dei calendari di Serie B ha commentato il percorso dei liguri soffermandosi anche sul mercato: “Dobbiamo farci trovare subito pronti, l'avvio è tosto visto che incontriamo squadre importanti a partire dal Venezia e poi Brescia, Cremonese, Cittadella e Verona. Tutti club che ambiscono alla Serie A. Livorno? Per i nostri tifosi si tratta di un derby sentito, ma saranno tutte partite difficili e non dovremo sottovalutare nessuno, giocando contro ogni formazione senza risparmiarci. - continua Angelozzi – Mercato? Sono soddisfatto di questo Spezia all'80%, manca un 20% che cercheremo di raggiungere entro venerdì. Sto lavorando e i giocatori sul mercato ci sono e a dirla tutto sono più preoccupato per i giocatori in uscita come Bassi o Giorgi e quelli che non rientrano nel nuovo progetto come Granoche, Bolzoni e Shekiladze. Matri? Non scherziamo visto che vuole un milione, mentre lavoriamo su Scamacca che deve ancora decidere”.