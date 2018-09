Spezia, Angelozzi: "Campionato? Siamo assolutamente fiduciosi"

Il direttore generale dello Spezia Guido Angelozzi ha presentato il neo acquisto Matteo Bachini in conferenza stampa: “Siamo felici di averlo con noi. Il suo arrivo è stato doveroso in seguito all'infortunio di Erlic che ha dovuto subire un intervento, si pensava potesse rientrare nel giro di un mese, invece è stato più complicato del previsto e ci vorranno almeno tre/quattro mesi per rivederlo in campo. Non conoscevo Bachini, si è presentata l'occasione di contrattualizzarlo dopo l'esperienza alla Juve Stabia, il ragazzo si è messo alla prova, ci ha dato il tempo di conoscerlo ed ha convinto subito tutti, guadagnandosi la conferma. - continua Angelozzi parlando anche dell'avvio di campionato come riporta il sito del club ligure - L'impostazione del mister si vede, ma abbiamo cambiato tanto e servirà qualche tempo per trovare la continuità nello sviluppo del gioco e per essere maggiormente efficaci, con il lavoro quotidiano tutto migliorerà e siamo assolutamente fiduciosi".