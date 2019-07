Spezia, Angelozzi: "Capradossi ha voluto fortemente tornare da noi"

© foto di Alessio Alaimo

Il direttore generale dello Spezia Guido Angelozzi ha fatto il punto del mercato del club ligure dopo il ritorno del difensore Elio Capradossi: “Ha voluto fortemente tornare qui da noi, vi ha dato una grande mano per chiudere e senza quella sarebbe finito altrove. Siamo molto contenti di aver confermato otto undicesimi della squadra che ha fatto bene l’anno scorso. - continua Angelozzi a Il Secolo XIX - Costa Ferrerira? Vedremo se completare un’altra operazione per un difensore che possa coprirci a destra, si tratta di un giocatore forte, ma vediamo. Noi siamo attenti su tutto quello che si muove sul mercato. Moncini lo teniamo d’occhio, ma resta il dubbio che possa lasciare Ferrara e poi continuo ad avere fiducia in Galabinov che può andare in doppia cifra”.