Spezia, Angelozzi: "Delano, Buffonge e Ferrer sono un tesoro per noi"

© foto di Alessio Alaimo

Il direttore generale dello Spezia Guido Angelozzi ha parlato in conferenza stampa presentando i neo acquisti DJ Buffonge, Delano Burgzorg e Salva Ferrer. “Oggi presentiamo tre calciatori giovani che rappresentano un tesoro per il club. Delano lo seguivamo da tempo e la retrocessione del De Graafschap ha semplificato le cose per portarlo da noi. Lo abbiamo conquistato grazie alle strutture, alle idee ed al progetto: anche altre squadre italiane lo hanno cercato, ma lui ha scelto noi e siamo convinti che crescendo potrà diventare davvero un calciatore importante, perché ha tutto per sbocciare. - continua Angelozzi – Buffonge è un diamante grezzo, ha qualità eccellenti, ma deve lavorare per affinare le sue doti e giocare maggiormente con i compagni ed essere più incisivo. Ferrer mi è stato consigliato dal mio amico Braida, è un calciatore eclettico con tanta forza fisica e doti atletiche indiscutibili. È un ’98, ha una carriera importante davanti e quando si è aperta la possibilità di portarlo a Spezia, siamo andati forte, determinati a chiuderla a tutti i costi".