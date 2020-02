Spezia, Angelozzi furioso: "Errori arbitrali molto gravi"

Spezia furioso con l'arbitro al termine della partita persa per 3-1 a Benevento. In sala stampa ha parlato soltanto il direttore generale Guido Angelozzi che ha rilasciato una sola ma eloquente dichiarazione: "Naturalmente facciamo i complimenti al Benevento, una squadra forte e una società forte meritatamente prima in classifica e ormai avviata verso la promozione in massima serie al termine di un percorso perfetto. Oggi, però, la partita è stata un'altra: da una parte l'arbitro Volpi e dall'altra lo Spezia. Se c’era l’espulsione di Mora dopo trenta minuti, allora dovevano essere espulsi anche dei giocatori del Benevento. Non avevano bisogno di aiuti perchè sono già molto competitivi. Noi abbiamo perso tredici partite fa contro il Pisa e sapete chi era l’arbitro? Volpi".