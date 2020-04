Spezia, Angelozzi: "In caso di stop non so quali criteri si useranno per fare le classifiche"

Il direttore tecnico dello Spezia Guido Angelozzi ha parlato delle difficoltà di chiudere la stagione in maniera regolare e di come poter stilare le classifiche in caso di stop definitivo: “Partiamo dalla considerazione che giocare dieci giornate più recuperi non è facile. Ma l'obiettivo deve essere provare a iniettare un po' di regolarità al campionato. Se non si giocherà più, non so proprio con quale criterio si andranno a fare le classifiche. - continua Angelozzi come riporta Cittadellaspezia.com - Siamo a disposizione, se arriva il via libera abbiamo gli atleti, il centro sportivo, i dottori e tutto quello che serve per ripartire. Tagliare gli stipendi dei giocatori? In ogni caso ci vuole il loro assenso, ma non è questo che ti cambia la vita. Per restare in piedi servono idee, progetti, organizzazione e una società forte.Il prossimo anno non so cosa succederà, ma grazie a Gabriele Volpi, lo Spezia è sicuro di poter dare continuità qualsiasi sia il futuro".