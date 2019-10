Spezia, Angelozzi: "L'unico a rischiare sono io. Volpi? Proprietà presente"

© foto di Alessio Alaimo

Intervenuto all’inaugurazione del nuovo store dello Spezia il dg dei liguri Guido Angelozzi ha parlato della situazione dopo la contestazione dei tifosi e una serie di risultati negativi: “Lavoriamo tutti i giorni per arrivare a sabato e giocarci al meglio la partita, poi sarà il campo a parlare. Siamo sereni e cerchiamo di fare il nostro lavoro perché tutte le squadre attraversano momenti meno buoni. A noi è capitato a inizio stagione, ma ho fiducia nel tecnico e ribadisco che l’unico a rischiare sono io. - continua Angelozzi come riporta Cittadellaspezia.com - Volpi? La proprietà c’è da tanto tempo non si vede, ma c’è e cammina serena lungo il proprio percorso. Ho sentito il presidente che mi ha detto che in settimana sarebbe venuto, parleremo e cercheremo di voltare pagina”.