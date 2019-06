A margine della conferenza stampa di presentazione di Vincenzo Italiano quale nuovo tecnico dello Spezia, il dt degli aquilotti, Guido Angelozzi, ha colto l'occasione per fare un primo punto sul mercato: "Siamo abbastanza coperti in tutti i ruoli - riporta CittadellaSpezia.com -, poi penseremo a migliorare la squadra. L’anno scorso abbiamo fatto 51 punti, vogliamo farne di più. Parecchi rimarranno, poi ci sono quelli che chiederanno di andare via e cercheremo di accontentarli. Abbiamo due o tre trattative avviate da finalizzare. La società ha lavorato a fari spenti. Terzi? Gli abbiamo fatto un’offerta. Ne ho parlato con il mister, è un giocatore a cui piace