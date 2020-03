Spezia, Angelozzi: "Per come sta andando la situazione, credo sia difficile ripartire"

Un momento drammatico per l'Italia. E questo, in merito, è il pensiero del Dg dello Spezia Guido Angelozzi, contattato telefonicamente da primocanale.it: "In questo momento pensare alla ripartenza del campionato è inutile, nessuno ci pensa. Siamo vicini, come Spezia, a tutte le persone non sono di Spezia ma di tutta Italia, è un momento drammatico, non si riesce a combattere questo virus, e parlare di calcio... non saprei neppure che dire. E' inutile fare previsioni, inizialmente si diceva che saremmo ripartiti il 4 aprile, poi è stato sospeso tutto: non ci alleniamo da due settimane, i ragazzi sono a casa e non sappiamo quando riprenderemo. Non mi sento di fare previsioni, non so neppure se ripartiremo. Per come sta andando la situazione, ma spero si sbagliarmi, credo sia difficile che si riparta".