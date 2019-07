© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia è al lavoro per rinforzare la difesa dopo il rinnovo del capitano Claudio Terzi. Il direttore sportivo Guido Angelozzi, come riporta Speziacalcionews.it, starebbe lavorando con il Sassuolo per la permanenza di Martin Erlic, fuori per infortunio praticamente per tutta la scorsa stagione, e l’arrivo dell’altro centrale Riccardo Marchizza, la scorsa stagione al Crotone. Piace inoltre il giovane Nicholas Rizzo appena trasferitosi dall’Inter al Genoa.