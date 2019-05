Spezia, Angelozzi punta Tripaldelli e Scamacca del Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Guarda in Serie A e più precisamente in casa Sassuolo il nuovo Spezia edizione 2019/2020. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX il dg Guido Angelozzi avrebbe, infatti, messo nel mirino per la prossima stagione Alessandro Tripaldelli, classe 1999 in prestito al Crotone nella stagione appena conclusa, e Gianluca Scamacca, attaccante neroverde rientrato in Emilia a gennaio dopo i sei mesi di prestito al PEC Zwolle. Entrambi i ragazzi sono attualmente impegnati nel Mondiale U20 con la nazionale azzurra in Polonia.