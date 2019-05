Spezia, Angelozzi: "Rimango qui. Marino? Parleremo a breve del futuro"

All'indomani dell'eliminazione dai playoff promozione dello Spezia, il dg del club ligure Guido Angelozzi si è presentato in conferenza stampa. Questo il punto del dirigente riportato dal sito ufficiale della società: "Siamo tutti delusi, perché pensavamo di poter fare qualcosa in più, ma bisogna accettare il verdetto del campo e cercare di sfruttare l'amarezza per ripartire più forti di prima; è stata un'annata positiva, in cui si è costruito tanto partendo da zero, nella quale ho preso in mano una squadra anziana, stravolgendola e lasciando un patrimonio tecnico assente in precedenza. Contro il Cittadella qualcosa è mancato, ma forse abbiamo pagato l'emozione e siamo stati troppo buoni, privi di quella malizia che altre squadre hanno, ma quella si guadagna con il tempo e l'esperienza".

Marino? "Un valore aggiunto per questa squadra, a lui vanno i miei complimenti per quanto fatto in stagione e nei prossimi giorni ci siederemo ad un tavolo per parlare del futuro. Vedere tanti osservatori e addetti ai lavori interessati ai nostri ragazzi evidenzia l'ottimo lavoro svolto quest'anno e qualora dovessero arrivare offerte importanti, uno o due pezzi partiranno, non di più, in modo da mantenere intatta l'ossatura ed allo stesso tempo garantire un buon mercato".

Il mio futuro? "Resto, voglio andare avanti e migliorare ulteriormente; chi lavora qua deve essere conscio di lavorare in una piazza importante e sposarne la filosofia. Sono pochi i club che possono vantare una proprietà come la nostra, mai lontana, puntuale e che consente di lavorare nelle migliori condizioni possibili".