Spezia, Angelozzi: "Sono tranquillo. Polenta? Un affare complesso"

© foto di Alessio Alaimo

Il direttore generale dello Spezia Guido Angelozzi sulle colonne de Il Secolo XIX ha fatto il punto sulla partenza dei bianconeri spiegando di essere tranquillo: “Non è retorica, ma non sono preoccupato specialmente dopo una gara come quella di Verona dove anche per bocca del presidente Setti lo Spezia ha giocato un'ottima partita. Sinceramente mi convince più questa prestazione che quella contro il Cittadella, dove pure è arrivata una vittoria. Le tre sconfitte esterne sono una diversa dall'altra e in più sto vedendo la crescita della squadra che non fa fatica come altre, anche più importanti. - continua Angelozzi – Galabinov? Si sbloccherà, per lui parla la storia. A fine campionato faremo un'analisi e sono certo che avrò avuto ragione nell'acquistarlo. Polenta? Difficile, è un affare complesso, ma ci stiamo provando. La società mi ha dato una mano in tutto il mercato e non me la sento di forzare per un altro arrivo. Ma se ci saranno le condizioni valuteremo”.