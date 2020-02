vedi letture

Spezia, Angelozzi: "Tante offerte per i nostri, ma abbiamo resistito. E preso pedine importanti"

Dalle colonne de Il Secolo XIX il direttore generale dello Spezia Guido Angelozzi ha parlato del progetto ligure iniziato nel 2018: “Il sogno è quello di provare a portare lo Spezia in alto in un triennio. Un sogno vero, non facile, ma possibile. Io ho sempre avuto fiducia in questo collettivo anche quando inizialmente abbiamo riscontrato qualche inevitabile difficoltà, al mio arrivo due anni fa avevamo una squadra di ultratrentenni, senza giocatori di proprietà e così abbiamo dovuto ricostruire una squadra investendo su giovani e giocatori di qualità. - continua Angelozzi – A gennaio in tanti club hanno presentato offerte concrete per i nostri giocatori e abbiamo detto no per tutti. Questo è stato il vero colpo. In avanti all’inizio abbiamo valutato male le condizioni di Galabinov e ci siamo trovati troppo a lungo ad adattare Gyasi, ma poi abbiamo trovato Nzola che era l’attaccante giusto anche perché conosceva già Italiano. La società ci ha poi permesso qualche extra-budget come Ragusa e poi Di Gaudio e Vitale che sono arrivati in prestito, ma hanno sposato un progetto e potrebbero continuare con noi”.