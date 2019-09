Spezia, aria di contestazione. Domani Angelozzi in conferenza stampa

Aria di contestazione in casa Spezia dopo un avvio al di sotto delle attese e dito puntato contro il direttore generale Guido Angelozzi, che domani mattina terrà una conferenza stampa. Questo è quello che emerge da un lungo comunicato della Curva Ferrovia, il cuore del tifo ligure, dopo la sconfitta di Ascoli e in vista della gara interna contro il Trapani. Questo il testo del comunicato degli ultras spezzini:

"La Curva Ferrovia è stufa, tutta la città di Spezia è stufa.Non ne possiamo più di piani triennali sbandierati ,non solo mai realizzati ma nemmeno mai iniziati, di proclami inutili, di banditi e faccendieri che si avvicinano allo Spezia solo per interesse personale ingannando continuamente una tifoseria e una città intera, di squadre smembrate anno dopo anno e di allenatori allontanati solo per questioni personali così come è successo a Giugno (Vero direttore ?) In mezzo a questi sporchi giochi c'è la storia centenaria delle nostre maglie, la passione di una città e di una curva che va avanti da decenni, l'amore la fatica e il sacrificio dei ragazzi che sono presenti in ogni stadio dove gioca lo Spezia , state togliendo ai giovani ed a una città uno dei suoi tesori più importanti l'amore per la Spezia e per la Curva Ferrovia.

Il nostro apporto non manca mai , la nostra presenza non manca mai... ma adesso basta !

Meritiamo rispetto e chiarezza da chi decide le sorti dello Spezia , da chi si arroga il diritto di decidere o meno se far sognare o meno una tifoseria (ancora una volta vero direttore?) perché questa squadra non è vostra, ma nostra e di tutta la città della quale porta il nome.

Voi la usate, forse vi ci arricchite, ma noi per lei ci viviamo, i nostri genitori hanno vissuto per lei e vogliamo che i nostri figli facciano lo stesso.

Se non avete senso di appartenenza e orgoglio per quello che fate lasciate e andatevene... prima che le cose degenerino.

Tutta Spezia , tutti quelli che hanno a cuore le sorti della nostra squadra si devono stringere intorno a lei, la devono difendere , la devono aiutare e sostenere già da domenica contro il Trapani, spezzini sugli spalti ed in campo riappropriamoci di quello che è nostro e di nessun altro.Sui gradoni facciamo vedere di che cosa siamo capaci il Picco deve essere sempre un ambiente ostile per tutti... facciamo sentire la nostra rabbia.

In campo dovete sempre dare tutto e dimostrare attaccamento e rispetto verso di noi , quello stesso rispetto che non avete portato sabato permettendo a quel giocatore di fare quello che ha fatto sotto la Ferrovia.

Stringiamoci ancora una volta tutti intorno alle bianche casacche, domenica è l'occasione per ribadire ancora una volta il concetto più importante....

LO SPEZIA SIAMO NOI E LO SAREMO SEMPRE!

CURVA FERROVIA".