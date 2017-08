Spezia, arriva Marilungo dall'Atalanta

© foto di Federico De Luca

Porte girevoli in attacco per lo Spezia. Il club ligure dopo aver trovato l'accordo con la Cremonese per la cessione di Antonio Piccolo, ha infatti chiuso con l'Atalanta per l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Guido Marilungo. Il classe '89 nella passata stagione ha vestito la maglia dell'Empoli collezionando 20 presenze senza segnare.