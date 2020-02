vedi letture

Spezia-Ascoli, i convocati di Italiano: rientrano Erlic e Gyasi. Sono 24 i giocatori disponibili

Dopo la quarta vittoria di fila, che porta a undici il risultato delle gare utili consecutive, lo Spezia è a caccia di altri punti e altri record: e lo farà domani al "Picco", dove arriverà l'Ascoli, per la gara valida per la 24^ giornata di Serie B.

Per l'occasione, mister Italiano dovrà rinunciare ancora agli infortunati Vitale, Bastoni e Ragusa, Vitale e Bastoni - di fatto un'assenza per reparto -, ma ritroverà Erlic, che ha smaltito i problemi fisici delle scorse settimane, e Gyasi, che ha scontato la squalifica.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Desjardins, Krapikas, Scuffet

Difensori: Capradossi, Erlic, Ferrer, Marchizza, Ramos, Terzi, Vignali

Centrocampisti: Acampora, Bartolomei, Maggiore, Mastinu, Mora, Reinhart, M. Ricci

Attaccanti: Bidaoui, Di Gaudio, Galabinov, Gyasi, Gudjohnsen, Nzola, F. Ricci.