alle 15 lo Spezial ospiterà l'Ascoli in casa per la gara valida per la 33a giornata di Serie B. Marino punta sul 4-3-3 con Okereke, Galabinov e Da Cruz, Vivarini conferma il 4-3-2-1 con Lanni tra i pali e con Ciciretti e Ninkovic alle spalle di Ardemagni.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Capradossi, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Okereke, Galabinov, Da Cruz.

ASCOLI (4-3-2-1): Lanni; Laverone, Brosco, Valentini, Rubin; Addae, Troiano, Frattesi; Ciciretti, Ninkovic; Ardemagni.