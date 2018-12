Spezia, Augello: "Abbiamo ottenuto una grande vittoria"

Fonte: Acspezia.com

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Al termine della sfida con il Cosenza, è Tommaso Augello, autore della prima rete in maglia, ad esprimere tutta la propria soddisfazione ai microfoni della stampa: "Schema preparato, oggi c'è stato lo spazio per chiuderla al meglio, forse ho anticipato anche troppo l'impatto con il pallone, ma alla fine il risultato è stato il migliore possibile e sono molto felice; rete dedicata a mio papà, alla mia ragazza ed a tutta la mia famiglia.

Nel primo tempo, nonostante il vantaggio, abbiamo sofferto un po', ma nella ripresa siamo scesi in campo decisi a chiuderla, alzando il baricentro e gestendo in tranquillità il possesso palla; il Cosenza nel primo tempo attaccava con tanti elementi, non era facile difendere, ma nonostante ciò siamo comunque riusciti a non concedere occasioni importanti ai nostri avversari.

Ad Ascoli non avremmo meritato di perdere, siamo usciti dal campo molto arrabbiati ed oggi siamo riusciti a trasformare la nostra rabbia in energia positiva, ottenendo una grande vittoria.

Spezia? Giocare al "Picco" è fantastico, fin dal momento dell'inno nell'aria si respira un'atmosfera unica ed una volta che il match inizia, non si può far altro che dare tutto per il bene della maglia e del pubblico spezzino".