Spezia, Augello al 45': "Contento per il gol, ma bisogna soffrire meno"

Tommaso Augello

All'intervallo della gara tra Spezia e Cosenza, che vede i liguri in vantaggio per 1-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'autore del gol Tommaso Augello: "Contento per il gol, la palla era rimasta un po' sotto ma sono riuscito a prenderla bene. Dobbiamo far meglio perché abbiamo sofferto un poco questo primo tempo. Dobbbiamo cercare di soffrire meno e tenere di più la palla".