Spezia, Augello: "Eravamo obbligati a vincere e lo abbiamo fatto"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Tommaso Augello, autore di una buona prova, impreziosita dall'assist per il vantaggio di Galabinov, è stato raggiunto dai microfoni di DAZN al termine di Spezia-Crotone per un suo commento alla prestazione degli Aquilotti:

"Il campionato non finisce qua, anzi adesso arriva il bello perché se riusciremo a fare bene anche a Lecce andremo ai play-off che sono stati il nostro sogno da inizio anno. La stagione ha ancora molto da dire. A Lecce sarà una grandissima partita, ci sarà il tutto esaurito, è una bella sfida da giocare. Noi oggi eravamo obbligati a vincere per sperare nei play-off e lo abbiamo fatto, questa è una grande squadra."

Personalmente ti aspettavi una stagione così positiva? "All'inizio forse non me lo aspettavo ma sapevo di poter dimostrare le mie qualità davanti a questo pubblico spettacolare. Non bisogna mollare, devo continuare a migliorare. Il sogno? La Serie A con lo Spezia".