Spezia, Augello: "Giocando come all'Arechi sarà difficile batterci"

Il terzino sinistro dello Spezia Tommaso Augello ha parlato in conferenza stampa tornando sulla sconfitta con la Salernitana dicendosi ottimista per il futuro: “A Salerno abbiamo interpretato una buona gara, ma nonostante ciò è arrivata una sconfitta immeritata e che brucia. Nella ripresa abbiamo creato numerose occasioni da gol, siamo stati grintosi e belli, ma non siamo riusciti a concretizzare. Il nostro obiettivo deve essere quello di riproporre prove come quella dell'Arechi perché giocando così sarà difficile batterci. Benevento? È tra le squadre più forti e attrezzate della Serie B, ma indipendentemente dal loro valore cercheremo di attuare il nostro calcio per cogliere un risultato positivo. In più giochiamo in casa, il Picco è il nostro fortino, il pubblico ci aiuta sempre ed è il nostro dodicesimo uomo. - continua Augello parlando di se stesso - Non mi sento un giovane, sono a mio agio in questo campionato e il mio obiettivo è quello di continuare a far bene con la maglia dello Spezia. Nella passata stagione arrivai determinato a ritagliarmi qualche occasione, cercando di imparare il più possibile, mentre all'inizio di quest'anno mi sono prefissato l'obiettivo di provare a guadagnare una maglia da titolare, far bene e giocare il più possibile e al momento sto riuscendo nell'intento”.