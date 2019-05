Spezia, Augello: "Oggi non potevamo sbagliare, siamo stati bravi"

Fonte: Acspezia.com

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Ennesima prestazione maiuscola per Tommaso Augello, che al termine della sfida al Crotone, analizza così il match: "Oggi non potevamo sbagliare, la posta in palio era davvero alta, sapevamo di dover vincere e siamo stati bravi a non farci prendere dalla frenesia, approcciando bene l'incontro e vincendo meritatamente.

Contro il Perugia il rammarico fu per il gol di Melchiorri al termine di una prestazione maiuscola, mentre oggi abbiamo trovato i tre punti che servivano, siamo in scia positiva e dobbiamo proseguire così, preparando al meglio la sfida di Lecce.

Al "Via del Mare" i padroni di casa avranno più pressioni rispetto a noi, non sarà comunque facile per nessuna delle due e di certo noi non andremo in gita, perchè c'è ancora un posto nei playoff da blindare, senza dimenticare che un miglior piazzamento vorrebbe dire giocare in casa il primo turno.

In un campionato è normale avere qualche periodo in cui si tira un po' il fiato, nel nostro caso certe situazioni sono avvenute in concomitanza con diversi infortuni, ma abbiamo saputo riprenderci ed anche oggi, nonostante il primo caldo della stagione, la squadra ha corso bene fino al triplice fischio finale.

Il Gol? Ero in posizione irregolare, peccato, perchè sarebbe stato bello segnare il secondo gol con questa maglia".