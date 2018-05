Spezia, Awua: dopo l'esordio "Qui c'è tanta fiducia verso i giovani"

Fonte: Acspezia.com

Esordio da incorniciare per Theophilus Awua, che alla prima presenza con la maglia della prima squadra aquilotta non si è limitato ad offrire una grande prova, ma ha bagnato l'occasione con il primo gol tra i professionisti: "Sinceramente non mi aspettavo di esordire, ma una volta che il mister mi ha chiamato non ho avuto paura ed ho cercato di dare il mio contributo alla causa, dando tutto quello che avevo.

Il gol? Sono felice di aver segnato, d'altronde una rete tra i professionisti è sicuramente una cosa che ricorderò per sempre, anche se sinceramente non avevo mai immaginato come sarebbe potuta arrivare; poco prima avevo provato a colpire con un pallonetto dalla distanza, peccato sia andata male, ma mi sono riscattato allo scadere.

Marilungo? E' un grande compagno, sa sempre come spronare i più giovani e personalmente mi è sempre stato vicino durante ogni singolo allenamento, dandomi una grande mano anche oggi.

La prima parte della stagione per me non è andata molto bene, poi a gennaio sono tornato e con la Primavera mi sono tolto tante soddisfazioni, fino ad ottenere la possibilità di esordire in Prima Squadra; in questo Club la fiducia nei giovani si sente in tutto e noi dobbiamo fare il massimo per ripagarla, lavorando duramente per cercare di fare questo mestiere per tanti anni".