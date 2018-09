Spezia, Bachini si presenta: "Questa è l'occasione della vita"

© foto di FONDI-CASERTANA

Il neo difensore dello Spezia Matteo Bachini ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza: “Questa, calcisticamente parlando, è l'occasione della vita, sono veramente felice di essere qui e di aver convinto lo Spezia a investire su di me. Ora sono pronto a dare il massimo, migliorarmi e guadagnare la possibilità di giocare in campionato. C'è grande differenza tra allenarsi con calciatori di Serie C e calciatori di Serie B con esperienze in massima serie, c'è un ritmo decisamente differente e il livello tecnico è maggiore. - continua Bachini come riporta il sito del club – Con l'Empoli feci due ritiri agli ordini di Sarri, poi ho fatto esperienza in Serie C una scuola importante per chi esce dalla Primavera. Cittadella? È una squadra che ha cambiato molto, ma che con mister Vivarini mantiene un'idea di gioco ben chiara, sta facendo molto bene, pertanto sarà una sfida difficile, ma noi in casa vogliamo far bene e riscattare il risultato di Cremona".