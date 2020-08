Spezia, bagno di folla in attesa della sfida al Chievo: oltre 500 tifosi a Follo

Lo Spezia si prepara alla sfida contro il ChievoVerona nella semifinale dei play off di Serie B ricevendo il grande affetto dei tifosi che mai fino a oggi hanno visto un traguardo storico come la promozione in Serie A – sarebbe la prima da quando esiste il girone unico – a portata di mano. E così ieri, fuori dal centro sportivo di Follo, in oltre 500 hanno voluto far sentire il proprio sostegno al mister Italiano e alla squadra. Un bagno di folla, con fumogeni, bandiere e cori oltre la presenza di tanti bambini che i giocatori e il mister hanno dimostrato di apprezzare avvicinandosi alla rete – con Italiano che la scuote – per mostrare l’unità d’intenti di squadra e tifoseria per un sogno chiamato Serie A.