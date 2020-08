Spezia, Bartolomei: "A Verona è mancato il gol, abbiamo i mezzi per ribaltare la gara di ritorno"

Il centrocampista dello Spezia Paolo Bartolomei ha parlato dopo la sconfitta contro il Chievo: "Sicuramente in settimana l'avevamo preparata molto bene, dispiace davvero per l'inizio perché abbiamo subito quei due gol che avrebbero potuto disorientarci per tutto l'arco dell'incontro. In realtà poi siamo stati bravi a rialzare la testa, ci siamo fatti forza e abbiamo fatto la nostra partita, creando anche diverse occasioni da gol che però non siamo stati bravi a sfruttare al meglio. Penso che questa sera sia mancato il gol, ma abbiamo tutti i mezzi per ribaltare la partita al ritorno, questa è una squadra che ha tutte le possibilità a disposizione per vincere con due gol di scarto, importante sarà ricaricare le pile fin da subito e partire forte nella gara di martedì. Dobbiamo a tutti i costi ribaltare il risultato, non ci meritiamo di uscire così. Non voglio parlare di condizione fisica, anche perché loro venivano da 120' e avrebbero potuto accusare la stanchezza in avvio di gara, invece così non è stato. Sappiamo tutti che il Chievo è una squadra molto forte, ma comunque penso che dobbiamo pensare solo a noi stessi, nella nostra testa ci deve essere solo la gara di martedì che sarà in casa nostra e sono convinto che faremo di tutto per ribatare il risultato. Penso che la squadra possa farcela tranquillamente, ripeto importante sarà scendere in campo e approcciare bene alla gara".