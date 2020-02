vedi letture

Spezia, Bartolomei: "Abbiamo un'importante classifica, ma è vietato sentirci al traguardo"

Dalle colonne de Il Secolo XIX - edizione La Spezia, ecco le parole del centrocampista dello Spezia Paolo Bartolomei: "In questo momento tengo i piedi ben piantati a terra perché fino a tre mesi fa non si parlava certo di Serie A, però come ho sempre detto sapevo che questa squadra sarebbe venuta fuori e sono contento che stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro. Sappiamo che siamo in una posizione importante della classifica ma non dobbiamo sentirci al traguardo perché mancano ancora 14 partite e può succedere di tutto. Detto ciò, però, siamo consci delle nostre capacità e sappiamo che dobbiamo continuare a impegnarci settimana dopo settimana perché siamo 27 giocatori importanti desiderosi di dare sempre il massimo".