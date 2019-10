Spezia, Bartolomei al 45': "Non il nostro miglior momento, stiamo uniti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non stiamo attraversando il nostro miglior momento, proprio per questo non ci esprimiamo come nelle prime giornate. Tuttavia siamo stati compatti e non abbiamo concesso nulla ad una squadra pericolosa come il Benevento, il nostro atteggiamento ci ha permesso di evitare pericolose ripartenze. C'è tutta una ripresa da giocare e speriamo di riuscire a mantenere questo equilibrio". Così il capitano dello Spezia Paolo Bartolomei ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo tra i liguri e il Benevento chiuso con il punteggio di 0-0.