© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A fine primo del match contro il Cittadella, a Dazn, interviene il centrocampista dello Spezia, Paolo Bartolomei. Queste le sue parole: "Sono contento di essere tornato al Tombolato. Sono stato bene al Cittadella. Buon primo tempo, bisogna essere, però, più bravi sotto porta. Io ho avuto due occasioni, ma non sono stato lucido. Bisogna far di più nella ripresa per battere il Cittadella".