© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cittadella-Spezia sarà la sfida che vedrà il ritorno al Tombolato da ex per Paolo Bartolomei. Il centrocampista toscano ha parlato di questo particolare match dalle colonne de Il Mattino di Padova: "Al Cittadella ho vissuto due anni splendidi e ricchi di emozioni, di soddisfazioni e anche di qualche rammarico. Mi sono trovato a mio agio fin dai primi giorni e, di conseguenza, sono sempre riuscito a dare il meglio. Cittadella è una realtà piccola, ma con una mentalità e un’organizzazione da grande società e il merito di questo va soprattutto al presidente Gabrielli e al direttore Marchetti, senza i quali non sarebbe possibile. A livello ambientale, questa città mi ha dato molto, soprattutto dal punto di vista emotivo, perché i tifosi sono sempre stati al nostro fianco. Mentre, in campo, quello che ha fatto la differenza è stato che più che essere semplici compagni di squadra, eravamo dei grandi amici. Venturato, poi, è stato una figura di riferimento: gli devo tanto, perché mi ha fatto migliorare sotto ogni aspetto. La sconfitta nella semifinale playoff contro il Frosinone? Quando ci ripenso, brucia ancora. È stato un vero peccato non aver raggiunto la Serie A, perché eravamo consapevoli della nostra forza e anche le altre squadre avevano iniziato a temerci. Ci credevamo davvero"