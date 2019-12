Spezia, Bartolomei: “Col Livorno punti importanti in palio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dello Spezia Paolo Bartolomei ha parlato in vista della sfida contro il Livorno, gara sentitissima dalle due tifoserie: “Ogni partita è difficile, dovremo partire forte e chiuderla al più presto perché in questo campionato non esistono partite facili o chiuse prima del triplice fischio finale e noi questo lo abbiamo già provato sulla nostra pelle. Voglio pensare che questa squadra sia forte e possa risalire la classifica, ma per farlo dobbiamo pensare a una gara alla volta iniziando da quella col Livorno. In palio ci sono punti pesanti e poi vogliamo riscattarci dopo aver perso il derby col Pisa. - continua Bartolomei come si legge sul sito del club – L'avvio? Squadra giovane, con un nuovo tecnico, pertanto un periodo di adattamento era prevedibile, ma dopo il ko con il Trapani abbiamo fatto quadrato, ci siamo sistemati e siamo decisamente cambiati sotto tutti i punti di vista.In campo i più esperti devono trascinare i compagni più giovani, ma questa è una squadra che ha tanti giovani veterani, come dimostrato anche a Cosenza in un finale di gara che potenzialmente sarebbe potuto essere davvero difficile, ma nel quale non abbiamo rischiato nulla”.