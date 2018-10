Spezia, Bartolomei: "Gli applausi dei tifosi ci infondono forza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dello Spezia Paolo Bartolomei ha parlato in conferenza stampa tornando sulla sconfitta interna contro il Pescara: “Abbiamo interpretato una buona gara, ma a differenza dei nostri avversari non siamo stati bravi a sfruttare a nostro favore gli episodi ed inoltre abbiamo sbagliato alcune situazioni in fase di non possesso, cosa che non deve capitare, perché anche se siamo una squadra a cui piace giocare sempre a viso aperto, non dobbiamo mai perdere l'equilibrio. Contro il Pescara ho provato la soluzione personale in più di un'occasione, provando a mettere in difficoltà Fiorillo, cercando di creare i presupposti per riaprire il match, ma purtroppo non è andata come avremmo voluto; fortunatamente la classifica è rimasta pressoché inalterata ed ora faremo di tutto per riscattarci già a Padova. - continua Bartolomei come riporta il sito del club ligure – Il pubblico ci ha sempre sostenuto e noi abbiamo sempre cercato di ripagarlo al massimo, con sacrificio e impegno, uscendo da campo a testa alta indipendentemente dal risultato. Ci spiace non essere riusciti a regalare loro una gioia, ma i loro applausi a fine partita ci infonderanno forza e voglia di ripartire”.