© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dello Spezia Paolo Bartolomei ha parlato in mixed zone dopo la sconfitta interna contro il Padova: "Non vogliamo buttare via quanto di buono fatto nei mesi scorsi, ma è un periodo in cui tutto gira nel verso sbagliato ed oggi ci abbiamo messo anche del nostro, perchè contro una squadra fisica e chiusa, abbiamo concesso troppe ripartenze, giocando in maniera prevedibile. Dobbiamo pensare fin da domani alla sfida con il Benevento, altra sfida difficilissima, ma dovremo fare il massimo per cancellare questo momento negativo. Due reti subite su ripartenze evitabili, nelle quali non siamo stati lesti a rimediare ai nostri errori, magari fermando il gioco spendendo un fallo tattico. Questioni extracalcistiche? Non sono il problema, noi pensiamo al campo e dobbiamo cercare di ritrovare la fiducia in noi stessi, insieme a quell'entusiasmo che questi ultimi risultati negativi hanno fatto allontanare".