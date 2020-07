Spezia, Bartolomei: "Più cattiveria per fare il salto di qualità. Vogliamo il terzo posto"

Dopo il pareggio a reti bianche tra Spezia ed Entella, è il centrocampista delle aquile Paolo Bartolomei a presentarsi ai microfoni di DAZN per commentare la sfida del "Picco": "Siamo un po' amareggiati perchè è un periodo in cui creiamo tanto ma non riusciamo a fare gol. È bello vedere la squadra che crea occasioni ma bisogna essere più freddi davanti al portiere, soprattutto in queste partite chiuse dove le opportunità non capitano spesso. Questo deve essere un insegnamento per i play-off, dobbiamo essere più cattivi per fare il salto di qualità".

Terza partita senza gol, quali sono le cause principali di questo digiuno?

"Credo si tratti di un momento, tutto qui. Dobbiamo continuare a creare situazioni favorevoli perchè il gol prima o poi lo ritroviamo"

La rimonta iniziata ad Ottobre vi ha portato in semifinale dei play-off. Pensavi di arrivare così in alto?

"Anche quando eravamo bei bassifondi della classifica ho sempre creduto nelle qualità di questa squadra che sono evidenti. Siamo stati bravi a compattarci tutti e ripartire alla grande. Arrivati a questo punto vogliamo realizzare il nostro sogno, anche perchè abbiamo tutti i presupposti per farlo. Pensiamo a concludere bene il campionato a Salerno e poi ci faremo trovare pronti per i play-off".

Viste le tante assenze, credi in una partita più rilassata a Salerno o andrete lì per conquistare la terza posizione?

"Il terzo posto è un risultato grandioso per la società e faremo di tutto per mantenerlo. A Salerno si va per fare punti, mantenere la terza piazza e presentarci al meglio ai play-off".