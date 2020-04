Spezia, Bartolomei: "Speriamo di riprendere. Non si può vivere costantemente nel panico”

Dalle colonne de Il Secolo XIX - edizione La Spezia, ecco le parole del centrocampista dello Spezia Paolo Bartolomei sul momento attuale che sta vivendo il calcio italiano a seguito della pandemia di Coronavirus: “La nostra speranza è quella di riprendere al più presto i lavori consapevoli che almeno all'inizio la situazione non sarà come quella che eravamo abituati a vivere tutti i giorni - prosegue - la paura è un sentimento naturale anche in relazione a quello che è accaduto e che stiamo ancora vedendo in questi giorni però so convinto che una volta che scenderemo nuovamente in campo le cose torneranno piano, piano alla normalità anche perché non si può vivere costantemente nel panico”