Spezia, bastano 100 euro per il rinnovo di Mastinu. Con la A alla finestra

Lo Spezia si gode l'esplosione definitiva di Giuseppe Mastinu, duttile attaccante classe '91, legato al club ligure fino al 2018, ma in procinto di prolungare di un altro anno visto che nel suo contratto c'è una clausola che permette allo Spezia, entro il 30 novembre, di rinnovare il rapporto per appena 100 euro. Lo riferisce Il Secolo XIX spiegando che poi in estate si penserà a cosa fare del calciatore, già finito nel mirino di diversi club importanti come Bologna, Chievo Verona e Crotone.