Spezia, Bastoni: "A Trapani sono cresciuto. Ora voglio confermarmi qui"

L'esterno Simone Bastoni in un'intervista al Secolo XIX ha parlato del suo esordio in Serie B con la maglia dello Spezia e degli obiettivi personali: “Sono contento, aspettavo da tempo questo momento, l'unica nota dolente è il gol che mi sono mangiato, non sono riuscito a sfruttare un'occasione come volevo e mi pento di questo. Ora devo continuare a dare il massimo per farmi trovare pronto quando sarò nuovamente chiamato in causa. Da esterno destro mi trovo bene, è stato mister Marino a mettermi in quel ruolo spiegandomi che più ruoli impari meglio è perché ti si aprono davanti maggiori opportunità. Anche l'aiuto di Di Natale è stato fondamentale perché mi è stato vicino e mi ha dato tanti consigli su come muovermi nella linea d'attacco. È un punto di riferimento importante per me. - conclude Bastoni – L'esperienza a Trapani mi ha fatto crescere a livello caratteriale perché ho giocato un campionato più duro rispetto a quelli affrontati con le maglie di Siena e Carrarese. Sono tornato qui cresciuto e ora voglio dimostrare le mie qualità qui sapendo che siamo in tanti e c'è grande concorrenza”.