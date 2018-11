Spezia-Benevento, a metà novembre il possibile recupero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe giocarsi a metà mese la gara fra Spezia e Benevento saltata, nel turno infrasettimanale, a causa dell'allerta meteo nella città ligure. Sabato 10 novembre infatti il Benevento è di scena a Carpi, mentre lo Spezia farà visita alla Salernitana con la prospettiva di tornare a casa già la domenica. Nella settimana seguente, complice anche lo stop del campionato per gli impegni delle nazionali, si potrebbe quindi inserire il recupero fra le due compagini evitando in questo modo al Benevento di tornare a casa e poi dover ripartire verso il nord potendo optare per una sistemazione a metà strada fra l'Emilia e la Liguria per preparare il match.